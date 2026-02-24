Donald Trump comenzó a promocionar los relojes de su marca en comerciales que son transmitidos en Fox News, uno de ellos con valor de 500 dólares.

El comercial ya circula en redes sociales, lo que ha desatado diversas reacciones entre los usuarios, pues mientras algunos comparten críticas otros más ya piensan adquirirlos.

This is absolutely nuts.



400 days after promising to fix skyrocketing inflation, Trump appears on ads on Fox News flashing a "red beauty" watch and begging his poor fans to buy the $499 "fight fight fight" watch.



If this isn't tone-deaf grifting during tough times, what is? pic.twitter.com/k9VxfR0m5d — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) February 24, 2026

Cabe recordar que no es la primera vez que Trump anuncia en televisión la venta de un reloj pues en 2024 sacó una edición limitada con chapa de oro y diamantes que contaba con 147 ejemplares.

Trump anuncia en fox News su línea de relojes “Fight, Fight, Fight”

Donald Trump lanzó su línea de relojes “Fight, Fight, Fight” que ahora promociona en Fox News y que se puede adquirir a través de la página gettrumpwatches.com .

El modelo más popular es el Red Beauty, con un precio de 499 dólares, es decir, alrededor de 8 mil 629.46 pesos mexicanos.

Donald Trump promociona su nuevo reloj (captura de pantalla/ https://gettrumpwatches.com/)

Este reloj, como el resto de la marca de Trump, tiene la cara del empresario y actual presidente de Estados Unidos, grabado en la parte posterior de éste.

Los comentarios de los compradores resaltan que están disfrutando de usar el amado reloj de Trump, con fotografías de éste, acompañado de fotografías del presidente, así como de otros productos de su marca.

El reloj de 500 dólares de Trump se puede comprar con bitcoins

Algo que también resalta de la página para comprar los relojes de Donald Trump es que no solo acepta pagos con tarjeta sino que hay opción para pagar con criptomonedas.

Y es que también se permite hacer la compra de su reloj de 500 dólares, así como del resto de los productos que se ofrecen en la página con:

bitcoin

$TRUMP Cion

Uno de sus relojes más caros es el “Fight Fight Fight Adventurine con un costo de 799 dólares, seguido del “Presidential Blue”, con chapa de oro de 18 kilates que tiene un precio de 699 dólares.

Es decir, estos relojes tiene un precio aproximado de 13 mil 817.51 y 12 mil 088.16 pesos mexicanos respectivamente.