Tras los ataques de Israel, Estados Unidos teme que el primer ministro Benjamin Netanyahu rompa el acuerdo de paz en Gaza que se logró sólo hace unos días.

Después de dos años, Israel y Hamás llegaron a un acuerdo de paz por la Franja de Gaza, Palestina, que fue víctima de dos años de guerra, y que se dio por la mediación de Estados Unidos.

Sin embargo, el domingo 19 de octubre, Israel bombardeó Gaza bajo la acusación de que Hamás violó el alto al fuego, por lo que también suspendió la ayuda humanitaria.

Acuerdo de Donald Trump (Casa Blanca vía X)

Estados Unidos teme que Benjamin Netanyahu rompa acuerdo de paz en Gaza

Derivado de los ataques a Palestina, funcionarios del gobierno de Donald Trump viajaron a Israel; entre ellos, el vicepresidente JD Vance, pues habría temor de que Benjamin Netanyahu rompa el acuerdo de paz en Gaza.

Tal como se dio a conocer, el vicepresidente de Estados Unidos viajó a Israel para reunirse con Stev Witkoff y Jarde Kushner, el enviado y yerno de Donald Trump para la negociación de paz en Medio Oriente.

Sin embargo, The New York Times señaló que funcionarios de Estados Unidos le confirmaron la preocupación de Donald Trump sobre Benjamin Netanyahu y una posible reanudación del conflicto con Hamás.

Por lo que la estrategia actual sería que el vicepresidente de Estados Unidos, junto con los otros enviados de Estados Unidos, impidan que Benjamin Netanyahu rompa el acuerdo y reanude los ataques.

.@VP and @SLOTUS depart for Israel, where the Vice President will continue the Trump Administration's work on the historic Gaza Peace Deal 🛫 pic.twitter.com/v8DEzj3NDg — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 20, 2025

En sus declaraciones sobre el ataque a Israel, Donald Trump afirmó que pese a esto y las acusaciones contra Hamás, el cese al fuego seguía vigente, aunque trabajaría junto a mediadores a conservarlo.