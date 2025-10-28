La mañana del jueves 28 de octubre se rompió oficialmente la paz en Gaza tras la orden de Benjamín Netanyahu para reanudar ataques en el territorio.

Luego del anuncio del primer ministro se reportaron aviones de combate israelíes sobre Jerusalén.

De acuerdo con un reporte de la BBC, un vocero de los servicios de protección civil en Gaza informó que el resultado del ataque aéreo fue de tres palestinos muertos y heridos en Deir al Balah y Jan Yunis.

¿Cuánto duró la paz entre Israel y Gaza?

La paz entre Israel y Gaza se pactó con la mediación del presidente Donald Trump y entró en vigor a partir del pasado 10 de octubre tras dos años de conflicto.

Ahora, dos semanas más tarde, el gobierno israelí acusa a milicia de Hamás haber violado el acuerdo de paz al haber entregado un ataúd vacío.

Esto cuando parte de los cuerdos de paz dictaba que Hamás debía entregar los rehenes vivos y muertos en su poder.

Israel es acusado de violar el cese al fuego con Hamás tras nuevos ataques en Gaza (Abdel Kareem Hana / AP)

Por su parte, Hamás asegura que Israel está elaborando “falsos pretextos” para reanudar los ataques contra Gaza.

Del mismo modo, aseguran que por parte de Hamás se mantiene un compromiso de alto al fuego.

Gaza también anunció que Israel obstruye los esfuerzos para la entrega de cuerpos y rehenes según lo pactado.