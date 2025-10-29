El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió a Israel a que actué contra Hamás tras romper el acuerdo de paz en Gaza.

Donald Trump dijo estar enterado de los ataques de Hamás que causaron la muerte de un soldado israelí, justificando así los bombardeos que Israel efectuó en Palestina, y que derivaron en la muerte de 31 personas.

Soldados israelíes en una incursión (JACK GUEZ / AFP)

Estados Unidos aprueba que Israel responda a Hamás tras romper el acuerdo de paz en Gaza

En declaraciones a la prensa durante su gira por Asia, Donald Trump aprobó que Israel responda a los ataques de Hamás tras romper el acuerdo de paz en Gaza.

Esto en sintonía con lo dicho por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien consideró una importante violación al acuerdo de paz que se firmó.

Y es que tras señalar que estaba enterado de la muerte de un soldado israelí y de los ataques posteriores a esta situación, Donald Trump manifestó que Israel “debe responder” siempre que sus tropas sean agredidas.

“Acabo de enterarme, mataron a un soldado israelí, así que los israelíes respondieron, y deben responder cuando eso ocurre”. Donald Trump

Sin embargo, pese a esta situación, el presidente de Estados Unidos aseguró que “nada” va a amenazar el alto el fuego en la Franja de Gaza.

Y es que al menos el martes 28 de octubre se reportaron diversos bombardeos aéreos por parte del ejército de Israel en Gaza, acusando a Hamás de ser los primeros en atentar contra el acuerdo de paz.

Se espera que esto no represente una escalada en el conflicto, toda vez que tanto Israel como Hamás se han negado a dejar las armas, y por el contrario, todo indica que las tensiones entre ambos nuevamente se han presentado.