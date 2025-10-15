Hamás asegura que devolvió a Israel todos los rehenes vivos, así como los cuerpos que pudo recuperar.

El cese al fuego entre Hamás e Israel contempla la liberación de rehenes y la recuperación de cuerpos de las víctimas, así como la entrega de armas por parte del Movimiento de Resistencia Islámica.

Hamás afirma que ya devolvió a todos los rehenes israelís, vivos y muertos

Tras el trato para el cese al fuego entre Palestina e Israel, Hamás asegura que cumplió con el trato y ya entregó a los rehenes.

Sin embargo, Hamás aclaró que se encuentran buscando los restos de algunas de las víctimas, ya que por su estado es complicado devolverlos.

Hamás​, organización política y paramilitar palestina (Cortesía)

Incluso, Hamás menciona que tiene un equipo enfocado en buscar los restos de los rehenes y harán un esfuerzo por regresarlos a Israel.

Hamás ya devolvió los cuerpos de dos rehenes la noche del miércoles 15 de octubre.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) podría tardar semanas en localizar los cuerpos de lo rehenes debido a la destrucción en la que se encuentra la Franja de Gaza.

Por lo pronto, un equipo de ayuda internacional buscará los cuerpos y un equipo egipcio iniciará pesquisas en Franja de Gaza.

Ciudadanos de Israel reaccionan a liberación de rehenes por parte de Hamás (Oded Balilty / AP)

Hamás regresó con vida a 20 rehenes israelís a cambio de prisioneros

Israel liberó a 2 mil primeros palestinos a cambio de 20 rehenes israelíes que mantenían secuestrados Hamás.

Hamás ya había devuelto los siete cuerpos de 28 rehenes, pero Israel aseguró que uno de los cuerpos no pertenecía a las víctimas.

El grupo islamista asegura que está cumpliendo con el acuerdo, pero, Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel lanzó una nueva amenaza.

Si Hamás no recupera los cuerpos de los soldados que aún se encuentran en el territorio Palestino, cortará los suministros de ayuda en Gaza.

Hamás secuestró a 251 personas tras una ataque el 7 de octubre de 2023.

A dos años de lo ocurrido, se estimaba que 47 personas estaban bajo el poder del grupo islamista, pero solo 20 fueron devueltos con vida a Israel.