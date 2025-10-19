Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, responde a Hamás con ataques en Gaza por violar el alto al fuego.

La orden de Benjamin Netanhayu fue para “actuar enérgicamente contra objetivos terroristas” en Gaza, a quienes acusan de violar el acuerdo internacional de paz.

Según un comunicado de su oficina, esta orden se tomó después de una consulta con el ministro de Defensa y los jefes del sistema de seguridad.

Netanyahu responde a Hamás con ataques en Gaza por violar el alto al fuego (Cortesía)

Estados Unidos promete proteger a la población de Gaza

Al respecto de la violación al alto al fuego, el Departamento de Estado de Estados Unidos prometió proteger a la población de Gaza en contra de Hamás.

En un breve comunicado a través de sus redes sociales, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó a los países garantes del acuerdo de paz de Gaza de estos ataques.

Asimismo, resaltó que estos ataques serían una violación directa y grave del acuerdo de alto al fuego y socavaría los importantes avances logrados mediante la mediación.

Agregó que los garantes exigen que Hamás cumpla con sus obligaciones en virtud del alto el fuego.

Y alertaron que si Hamás continúa con este ataque, se tomarán medidas para proteger a la población de Gaza y preservar la integridad del alto el fuego.

Sostuvieron que siguen firmes con su compromiso de garantizar la seguridad de los civiles, mantener la calma sobre el terreno y promover la paz y la prosperidad para el pueblo de Gaza y la región en su conjunto.

De acuerdo con los primeros reportes del ataque, este se produjo por un fuego cruzado entre milicianos y el Ejército israelí en Rafah, sur del enclave.

Después de que los primeros lanzaran contra las tropas “un misil antitanque y disparos” en la zona, según detalló un comunicado castrense, que calificó el incidente de “una flagrante violación” del acuerdo de alto el fuego.

En respuesta, el “ejército comenzó a bombardear el área para eliminar la amenaza y desmantelar bocas de túneles y estructuras militares utilizadas para actividad terrorista”.