El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Hamás con intervención militar si rompen acuerdo de paz.

Donald Trump amenaza a Hamás por violar pacto de paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos publicó un mensaje en Truth Social donde acusa a Hamás de violar los términos del acuerdo de paz.

Si estos ataques continúan, Donald Trump autorizará un ataque militar directamente contra los miembros de Hamás.

Han pasado dos días del acuerdo de Paz entre Palestina e Israel, pero un dron israelí asesinó a dos ciudadanos palestinos en el barrio de Shujaiya.

Hamás cumplió con entregar los 28 cuerpos de rehenes y los restos de dos personas no identificadas, la noche del 15 de octubre.

Estados Unidos ha insistido a Hamás que cese la violencia para cumplir con el acuerdo de paz y la ayuda humanitaria ingrese a Palestina.

Donald Trump tendrá ‘cero tolerancia’ con la violencia generada por Hamás

La situación en Palestina continúa siendo complicada, luego de que Hamás asesinara a miembros de un grupo rival, según reveló Donald Trump.

El mandatario expresó que los ataques fueron hacia “un par de bandas que eran muy malas”.

Sin embargo, estos actos siguen violando el acuerdo de paz que Hamás se comprometió a cumplir para el inicio de la restauración de Gaza.

La Casa Blanca no ha dado detalles del plan de combate de Estados Unidos contra Hamás si este no cumple con el cese al fuego.