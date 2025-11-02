A través de su cuenta de X, Peter Hegseth, Secretario de Defensa de Estados Unidos, dio a conocer un nuevo ataque a un buque en el Caribe, supuestamente estaba relacionado a una "Organización Terrorista Designada“.

De acuerdo con el Secretario de Defensa de Estados Unidos, el ataque a buque en el Caribe fue ordenado directamente por Donald Trump.

Ataque de Estados Unidos a buque del Caribe (Especial)

El buque atacado por Estados Unidos participaba en el contrabando de estupefacientes

De acuerdo con Peter Hegseth, Secretario de Defensa de Estados Unidos, el buque atacado en el Caribe fue identificado por los servicios de inteligencia como relacionado al contrabando de estupefacientes.

Además de que transitaba por una ruta conocida de narcotráfico, y en el momento del ataque de Estados Unidos, transportaba diversas sustancias para su colocación en el territorio del país.

Asimismo aclararon que el ataque se llevó en aguas internacionales, por lo que no se violó ninguna ley internacional ni acuerdo con otros países; asimismo, no se violó la soberanía de terceros.

Confirmando que el buque quedó totalmente inutilizado tras el “ataque cinético” ordenado por Donald Trump contra la mencionada nave.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Caribbean.



This vessel—like EVERY OTHER—was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/W7xqeMpSUi — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 2, 2025

Estados Unidos confirmó la muerte de los tres tripulantes del buque tras el ataque

Junto con la destrucción del buque en el Caribe, Estados Unidos confirmó que la muerte de los tres tripulantes del mismo.

Afirmando que se trataban de “narcoterroristas” que estaban "introduciendo drogas en nuestro país para envenenar a los estadounidenses en su propia tierra“.

Al mismo tiempo dieron a conocer que ningún integrante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos salió herido durante, antes y después de la operación que se llevó a cabo en contra del buque en el Caribe.

Concluyendo con que el Departamento de Defensa de Estados Unidos tratará a todas estas personas como a Al-Qaeda; es decir, como terroristas de alto rango que deben de ser neutralizados.

Así que seguirán en sus labores de rastreo, búsqueda, localización y eliminación, tal y como lo han hecho en las últimas semanas en diversos puntos del continente americano.