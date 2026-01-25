La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su preocupación por la salida oficial de Estados Unidos de esta agencia sanitaria de la ONU, decisión ordenada previamente por Donald Trump.

La OMS lamenta la notificación de retirada de Estados Unidos de la OMS, una decisión que hace que tanto a Estados Unidos como al mundo sean menos seguros

Cabe recordar que Estados Unidos abandonó la OMS desde el 22 de enero de 2026, a pesar de que la misma organización advirtió durante un año que hacerlo perjudicaría la salud pública en el mundo, incluida la de ese país.

OMS niega negligencias en la pandemia de Covid-19, como aseguró Estados Unidos

En un comunicado oficial, la ONU lamentó que Estados Unidos se haya retirado oficialmente de la agencia sanitaria, por lo que hizo votos para que “Washington vuelva a participar activamente en el futuro”.

¿Qué implica la orden de Donald Trump para que Estados Unidos salga de la OMS? (Michelle Rojas/SDPnoticias)

La noticia de la salida de Estados Unidos de la OMS se dio luego de que el presidente Donald Trump criticara la forma en que el organismo gestionó la pandemia y los recursos destinados a combatir el Covid-19.

Según Donald Trump, la OMS exigía “pagos injustamente onerosos” a Estados Unidos, los cuales eran desproporcionados respecto a los pagos dados por otros países más grandes, como China.

Ante estas declaraciones, la OMS defendió que hizo todo dentro de sus posibilidades para evitar más decesos por Covid-19, además de sostener que su intención nunca fue beneficiar o perjudicar a algún país.

Estados Unidos también afirmó en sus comunicados que la OMS ha “perseguido una agenda politizada y burocrática impulsada por naciones hostiles a los intereses estadounidenses”. Esto no es cierto [...] la OMS siempre ha sido y sigue siendo imparcial y existe para servir a todos los países, respetando su soberanía y sin temor ni favoritismos.

A esta explicación, la OMS añadió que, durante toda la pandemia por Covid-19, actuó con rapidez, compartió toda la información que tenía con el mundo de forma rápida y transparente, y asesoró a los Estados miembros.

Implicaciones por la salida de Estados Unidos serán discutidas por la OMS

En su comunicado oficial, la OMS reconoció que Estados Unidos -su principal financiador- ha contribuido de gran manera a muchos de los mayores logros de salud pública, incluyendo:

Erradicación de la viruela

Tratamiento de polio

VIH

Ébola

Gripe

Tuberculosis

Malaria

Enfermedades tropicales descuidadas

Resistencia a los antimicrobianos

Seguridad alimentaria

Ante lo que implica su salida, según informó la OMS, la notificación de la retirada de Estados Unidos será analizada por la Junta Ejecutiva desde el 2 de febrero y por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2026.