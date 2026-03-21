El Departamento de Justicia de Estados Unidos, dirigido por Pam Bondi, solicitó al tribunal federal de Nueva York que niegue la apelación de Genaro García Luna en su caso de narcotráfico.

La Justicia de Estados Unidos sostuvo que las pruebas mostradas en el juicio en su contra no dejan lugar a duda de la relación de Genaro García Luna con el crimen organizado en México.

“Las pruebas presentadas en este juicio de cinco semanas demostraron más allá de toda duda razonable que García Luna era un funcionario corrupto de las fuerzas de seguridad que aceptó millones de dólares en sobornos de la organización de narcotráfico más grande y sofisticada de México”. Departamento de Justicia de Estados Unidos

García Luna apela su sentencia y acusa violaciones al debido proceso (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Justicia de Estados Unidos pide desestimar apelación de García Luna por caso de narcotráfico

Mediante un documento de más de 100 páginas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pide desestimar la apelación de García Luna en contra de la sentencia dictada en 2024.

En ese entonces, tras un juicio de cinco semanas, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fue sentenciado a más de 38 años de prisión y una multa de 5 millones de dólares.

La sentencia fue por delitos relacionados con:

Narcotráfico

Delincuencia organizada

Falso testimonio

A poco más de un año de su sentencia, Genaro García Luna y su defensa han solicitado la apelación, alegando que el juicio se basó en testimonios no corroborados de criminales.

Ante la demanda de Genaro García Luna, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha pedido formalmente que se desestime esta solicitud, ya que las pruebas son contundentes.

La defensa de García Luna tiene 21 días hábiles para responder a los planteamientos del Departamento de Justicia, a fin de darle continuidad a la solicitud de apelación.