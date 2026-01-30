El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la flota militar que envió a Irán es incluso más grande que la que se desplegó en Venezuela meses atrás.

“Una gran armada, una flota se dirige hacia Irán, y es incluso mayor que la que teníamos cerca de Venezuela Donald Trump

Donald Trump advierte que flota que envió a Irán es más grande que la desplegada en Venezuela

Ante la escalada en las tensiones, el presidente Donald Trump aseguró que ordenó el despliegue de una flota en Irán que es de mayores magnitudes a la que envío previamente a Venezuela.

En conferencia de prensa ofrecida el 30 de enero desde la Oficina Oval, Donald Trump aseguró que ya dispuso el despliegue de la flota militar, pues dijo que las unidades ya están rumbo a Irán.

Sin ahondar en detalles sobre la flotilla militar, el mandatario sostuvo que es aún más importante que la que se había desplegado alrededor de Venezuela en meses anteriores.

Cabe recordar que a mediados del mes de diciembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos mandó una aparatosa flota naval, así como unidades terrestres y áreas para rodear el territorio venezolano:

Portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN-78)

Destructores Clase Arleigh Burke

Cruceros Clase Ticonderoga

Submarinos nucleares Clase Virginia

Ocho buques de guerra adicionales en el Caribe

Bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress

Cazas F-35B Lightning II de la Infantería de Marina

Aviones de transporte y combate estacionados en Puerto Rico

Más de 6 mil efectivos terrestres desplegados en la zona del Mar Caribe

Grupo anfibio de la Infantería de Marina con buques de desembarco y helicópteros de ataque

Donald Trump abre puerta al diálogo con Irán pese a envío de flota

A pesar del hostil y amenazador mensaje que ofreció ante medios de comunicación, el presidente Donald Trump señaló que aún hay espacio para el diálogo en busca de un acuerdo con Irán.

Lo anterior debido a que luego de aseverar que la flota que envió es más poderosa que la que mandó a Irán, el presidente refirió que se mantendrá atento al desarrollo de los hechos.

Así lo refirió al destacar que al parecer hay señales por parte de las autoridades iraníes para alcanzar un acuerdo, por lo que insistió en que esperará a ver los los acontecimientos.

En especial cuando recordó que el gobierno de la nación persa planeaba ejecutar a 837 personas, pero ante sus amenazas decidieron recular en sus intenciones, lo que dijo apreciar.