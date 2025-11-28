El tiroteo en Washington cobró su primera víctima mortal: Sarah Beckstrom, una de los dos elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos que fueron atacados cerca de la Casa Blanca.

Durante el mensaje de Acción de Gracias, el presidente Donald Trump anunció el fallecimiento de la soldado Sarah Beckstrom, miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental.

Confirman fallecimiento de Sarah Beckstrom tras tiroteo en Washington. (Redes sociales)

Muere soldado Sarah Beckstrom tras tiroteo cerca de la Casa Blanca, en Washington

Este jueves 27 de noviembre, el presidente Donald Trump informó que Sarah Beckstrom, soldado atacada en el tiroteo en Washington, murió a causa de las gravedad de sus heridas.

“Hace unos segundos me enteré de que Sarah Beckstrom, falleció. Ya no está con nosotros. Ahora nos está mirando desde allá arriba”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Sarah Beckstrom era una soldado de 20 años de edad, a quién Donald Trump señaló como una joven “altamente respetada”; habría recibido impactos de bala en pecho y cabeza.

.@POTUS announces that U.S. Army Specialist Sarah Beckstrom of Summersville, West Virginia, one of the National Guardsmen savagely attacked yesterday in Washington, D.C., has just passed away.



May God be with her family 🙏 pic.twitter.com/BEbAOxmJme — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 27, 2025

Cabe mencionar que Pam Bondi adelantó que si alguno de los soldados moría, el Departamento de Justicia haría todo lo posible por buscar la pena de muerte contra el tirador.

El principal sospechoso del tiroteo es Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años de edad, y enfrentará el delito de homicidio en primer grado tras la muerte de Sarah Beckstrom.

Respecto al otro elemento herido, se trata del sargento primero Andrew Wolfe, de 24 años de edad, quien aún se encuentra en estado crítico tras el tiroteo en Washington.