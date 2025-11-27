Autoridades identificaron como Rahmanullah Lakanwal al presunto responsable del tiroteo cerca de la Casa Blanca registrado este miércoles 26 de noviembre, que dejó a dos soldados de Estados Unidos heridos de gravedad.

De acuerdo con la información, el sospechoso del tiroteo de la Casa Blanca de hoy se llama Rahmanullah Lakanwal, ciudadano de Afganistán de 29 años de edad que se encuentra en Estados Unidos desde el año 2012.

Soldados de Estados Unidos son baleados cerca de la Casa Blanca: reportan heridos (Evan Vucci / AP)

Autoridades de Estados Unidos identifican al sospechoso del tiroteo en la Casa Blanca como Rahmanullah Lakanwal

La tarde de este miércoles 26 de noviembre se reportó un tiroteo cerca de la estación de metro ubicada a unos 500 metros de la Casa Blanca, contra dos soldados de la Guardia Nacional de los Estados Unidos.

El presunto responsable fue detenido tras el tiroteo y se encuentra bajo custodia; sin embargo, también habría presentado diversas heridas de arma de fuego.

Antes de que se supiera su identidad, el presidente Donald Trump describió a Rahmanullah Lakanwal como “un animal”, pues habría atentado contra los elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Donald Trump condena ataque a soldados de Estados Unidos (Captura de pantalla)

Respecto a los dos soldados heridos en el tiroteo, medios de comunicación han informado que ambos se encuentran internados en diferentes hospitales y aunque están estables, su estado de salud es crítico.