Rahmanullah Lakanwal, acusado de ser el responsable del ataque cerca de la Casa Blanca, trabajó para la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), así lo informó John Ratcliffe.

De acuerdo con el director de la CIA, Rahmanullah Lakanwal, acusado del ataque en la Casa Blanca, habría trabajado con fuerzas aliadas en Afganistán y confirmó que entró a Estados Unidos en septiembre de 2021.

El director de la CIA, John Ratcliffe, confirmó que el sospechoso acusado del ataque en la Casa Blanca era miembro de una fuerza aliada de Estados Unidos en Kandahar, Afganistán, y trabajaba para la CIA.

Tras la salida de Afganistán, el gobierno de Joe Biden permitió que Rahmanullah Lakanwal, junto a otros migrantes, ingresará a la “Operación de Bienvenida a los Aliados” por su colaboración con la CIA, señaló el director John Ratcliffe.

“Tras la desastrosa retirada de Biden de Afganistán, el gobierno de Biden justificó el traslado del presunto tirador a Estados Unidos en septiembre de 2021 debido a su trabajo previo con el gobierno estadounidense, incluida la CIA, como miembro de una fuerza aliada en Kandahar, que finalizó poco después de la caótica evacuación”. John Ratcliffe, director de la CIA

Los reportes señalan que Rahmanullah Lakanwal trabajó como guardia de seguridad en 2012 y poco después se unió al ejército de Afganistán, donde fue reclutado por la CIA para operaciones coordinadas con Estados Unidos.

Algunos medios locales indican que Rahmanullah Lakanwal habría sido miembro de los “escuadrones de la muerte” de la CIA en Afganistán, que utilizaban métodos crueles y despiadados contra presuntos talibanes.