Un par de soldados de Estados Unidos fueron baleados cerca de la Casa Blanca y, recientemente, se dio a conocer que ambos agentes perdieron la vida debido a la gravedad de sus heridas; te damos todos los detalles.

El Departamento de Policía de DC informó que el presunto agresor fue detenido luego de disparar contra los dos soldados de Estados Unidos, pero aún no se ha dado a conocer el móvil del ataque contra los agentes.

Donald Trump condena ataque a soldados de Estados Unidos cerca de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump condenó el ataque reportado hoy 26 de noviembre contra dos soldados de la Guardia Nacional de Estados Unidos e informó que el agresor se encuentra gravemente herido.

Donald Trump aseguró que “el animal” que atacó a los dos soldados, que perdieron la vida, “pagará un precio muy alto”. El presidente aprovechó para reiterar su apoyo a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Este miércoles 26 de noviembre, dos soldados de la Guardia Nacional de Estados Unidos fueron baleados en la esquina de la calle 17 y la I noroeste, cerca de la Casa Blanca, mientras Trump se encontraba en juego de golf.

A través de redes sociales, Kristi Noem pidió a la ciudadanía orar por los dos soldados heridos e informó que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos trabaja con la policía local en la investigación.

Patrick Morrisey, gobernador de Virginia, confirmó que los dos soldados baleados cerca de la Casa Blanca murieron a causa de sus heridas y los señaló como “valientes virginianos occidentales”, que dieron la vida por su país.