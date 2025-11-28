El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, giró una orden para que se lleve a cabo una revisión masiva de residencias permanentes tras el ataque a agentes federales cerca de la Casa Blanca.

Fue el miércoles 26 de noviembre, cuando dos elementos de la Guardia Nacional fueron atacados a balazos, dejando como saldo una soldado muerta y un elemento más en estado crítico.

El tirador fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, originario de Afganistán, quien tenía estatus de refugiado y que resultó herido en un intercambio de disparos con las autoridades.

Guardia Nacional de Estados Unidos (BLAKE FAGAN / AFP)

Estados Unidos revisará residencias permanentes de al menos 19 países tras ataque a soldados

Luego de que una soldado muriera y uno más permanece en estado crítico, Donald Trump ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), revisar residencias permanentes de manera masiva.

De acuerdo con Joseph B. Edlow, titular del USCIS, se revisarán las residencias entregadas a ciudadanos de al menos 19 países, considerados por las autoridades como “de preocupación”.

No obstante, el funcionario no reveló el listado de países, aunque se presume que dentro de estos 19 se encuentran las doce naciones a las que Trump prohibió la entrada desde el pasado mes de junio 2025, argumentando motivos de seguridad nacional.

En dicho listado se encontraban:

Afganistán (país de origen del tirador)

Birmania

Chad

Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen

Se prevé que los residentes sean sometidos a evaluaciones, para determinar si existe algún potencial riesgo de ataque, como el ocurrido en Washington, D.C.

En caso de encontrar anomalías, las autoridades migratorias podrían revocar la ciudadanía y proceder a la expulsión definitiva de Estados Unidos.

Green Card (Especial )

Tanto Donald Trump como Joseph B. Edlow culparon de este tiroteo a las políticas migratorias de Joe Biden, reiterando que ahora endurecerán las medidas para proteger a Estados Unidos.

Por tal motivo uno de los primeros anuncios fue la suspensión indefinida de la recepción de solicitudes de inmigración que provengan de ciudadanos afganos.