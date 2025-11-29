El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), informó que por instrucción de Donald Trump, fueron suspendidas todas las decisiones de asilo tras el ataque cerca de la Casa Blanca que mató a una soldado e hirió a uno más de la Guardia Nacional.

Esta decisión se suma a la anunciada por Trump el jueves 27 de noviembre, en donde ordenó llevar a cabo una revisión masiva de residencias permanentes a ciudadanos de 19 países considerados “de preocupación”.

Migración de Estados Unidos (@CBP)

Estados Unidos investigará “al máximo” a los solicitantes de asilo tras ataque cerca de la Casa Blanca

Hoy viernes 28 de noviembre, Joseph B. Edlow, titular del USCIS, dio a conocer que de manera indefinida, fueron suspendidas todas las decisiones de asilo que han ingresado al gobierno de Estados Unidos.

Según indicó Joseph B. Edlow, la finalidad de esta situación es que autoridades migratorias llevan a cabo una investigación y evaluación “al máximo” de cada extranjero que hasta el momento haya solicitado esta medida.

Ciudadano de Francia fue expulsado de Estados Unidos; le revisaron el celular y esto encontraron (@CBP)

El objetivo, indicó el titular del USCIS, es garantizar que los solicitantes no sean considerados como personas “de peligro”, o que puedan representar una vulnerabilidad para la seguridad de los Estados Unidos.

En su mensaje, Joseph B. Edlow no especificó si esta medida aplicará solo para determinados países, o si se aplicará para todos los extranjeros sin importar su nacionalidad de origen.