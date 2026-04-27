El líder de Hezbolá rechazó llegar a un acuerdo con Israel pese a las negociaciones en el Líbano.

De acuerdo con Naim Qassem, no reconocerán las negociaciones directas entre el Líbano e Israel y reiteró que no están de acuerdo en deponer las armas.

Hezbolá se separa de negociaciones de Líbano e Israel; “continuaremos nuestra resistencia”

Hezbolá señaló que no reconocerán de ninguna manera los resultados de las negociaciones directas entre Líbano e Israel que principalmente busca que se depongan las armas.

El líder de este grupo señaló que para Hezbolá será como si las negociaciones no hubieran existido y resaltó que mantendrán la “resistencia protectora” para la defensa del pueblo de Líbano.

“Que quede claro: para nosotros, estas negociaciones directas y sus resultados es como si nunca hubieran existido, y no nos importan en absoluto. Continuaremos nuestra resistencia protectora en defensa del Líbano y su pueblo” Naim Qassem, líder de Hezbolá

Asimismo, resaltó que “no renunciaremos a nuestras armas ni a nuestra defensa”, pese a lo que pueda negociar el gobierno de Líbano con Israel.

Por otra parte, el líder de Hezbolá toma parte reclamó la participación del gobierno libanés en un diálogo mediado por Estados Unidos y sin participación de este grupo.

Cabe señalar que Líbano e Israel han celebrado dos reuniones a nivel de embajadores para establecer un alto el fuego inicial de diez días con la intención de extenderlo por tres semanas más, hasta mediados de mayo.

A pesar de estos acuerdos de alto al fuego, la medida ha sido violada a diario con ataques de ambos bandos.

Hezbolá considera humillante negociación con Israel

Por otra parte, Naim Qassem aseguró que entablar negociaciones con Israel implica una concesión “gratuita, humillante e innecesaria” para el Líbano.

Además, el líder de Hezbolá aseguró que en estas negociaciones el gobierno libanés “no obtendrá nada a cambio”.

“Rechazamos categóricamente cualquier negociación directa, y que quienes ostentan el poder sepan que sus actos no beneficiará ni al Líbano ni a ellos mismos. Lo que el enemigo israelí-estadounidense quiere de ellos no está en sus manos” Naim Qassem, líder de Hezbolá

A pesar de ello, el Consejo de Ministros del Líbano ordenó al Ejército el desarme de Hezbolá el verano pasado; el proceso avanzó con lentitud fuera de la franja fronteriza donde sí cesó su actividad armada de forma voluntaria.