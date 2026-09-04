Estados Unidos derribó más de 100 drones en la frontera con México durante agosto

Autoridades de Estados Unidos han intensificado las acciones contra drones detectados en la frontera con México, al reportar la neutralización de más de un centenar de estos dispositivos durante agosto de 2026.

De acuerdo con información difundida por Fox News, los drones estarían presuntamente vinculados a actividades de grupos delictivos que operan en la región fronteriza.

El tema fue abordado también por autoridades mexicanas, que reconocieron la presencia de drones de uso comercial empleados para labores de vigilancia y reconocimiento en zonas con actividad criminal.

Estados Unidos derribó drones en coordinación con el Ejército mexicano

De acuerdo con Fox News, los operativos contra los drones presuntamente utilizados por grupos criminales se realizaron en estrecha coordinación con el Ejército mexicano y autoridades fronterizas.

La coordinación entre ambos países tendría como objetivo evitar interferencias o conflictos no deseados durante las operaciones en la frontera entre México y Estados Unidos.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos para desplegar rápidamente sistemas de defensa contra drones, mediante la combinación de distintas tecnologías y personal especializado.

El funcionario citado por Fox News señaló que las Fuerzas Armadas estadounidenses no dependen de un solo sistema para hacer frente a esta amenaza.

El Pentágono también confirmó al medio estadounidense que Estados Unidos utiliza tecnología antidrones como parte de sus operaciones de seguridad en la frontera.

Además, Kingsley Wilson, secretaria de prensa del Pentágono de Estados Unidos señala también que por razones de seguridad para los militares estadounidenses es que se realizan estas acciones.

“Estados Unidos está empleando tecnología defensiva antidrones para proteger a nuestro personal y las operaciones de seguridad fronteriza de las amenazas de drones vinculadas a cárteles” Kingsley Wilson, secretaria de prensa del Pentágono de Estados Unidos

Estados Unidos derribó más de 100 drones en la frontera con México durante agosto (Especial)

Sedena confirma presencia de drones en la frontera con Estados Unidos

Por su parte, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), confirmó durante la conferencia mañanera del pueblo de este viernes 4 de septiembre la presencia de drones en la frontera con Estados Unidos.

El funcionario explicó que, durante las reuniones de comandantes fronterizos, autoridades estadounidenses les informaron que se trata de drones de características comerciales utilizados por grupos delictivos.

De acuerdo con Trevilla Trejo, estos dispositivos serían empleados para capturar imágenes de la zona fronteriza y localizar rutas con menor presencia de autoridades.