El Ejército de Estados Unidos utilizó un sistema láser de alta energía para neutralizar tres drones que sobrevolaban la frontera con México; estos estarían ligados a cárteles.

De acuerdo con la información, el derribo se dio entre la noche del martes 25 y el miércoles 26 de agosto, al considerar los drones como una amenaza para el personal militar de Estados Unidos en la frontera.

Ejército de Estados Unidos neutraliza con láser 3 drones ligados a cárteles en la frontera con México

Estados Unidos confirmó el uso del sistema Army Multipurpose High Energy Laser (AMP-HEL) para derribar tres aeronaves no tripuladas, identificadas como drones, consideradas hostiles y ajenas al espacio.

Estados Unidos derriba con láser 3 drones ligados a cárteles en la frontera con México (Captura de pantalla)

El operativo fue confirmado por el mayor Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, quien celebró el uso de esta tecnología.

“La exitosa neutralización de estos drones adversarios es una prueba fehaciente de la preparación, la vigilancia y la ventaja tecnológica de la Fuerza de Tarea Conjunta (JTF)”. Curtis Taylor

Los tres drones fueron señalados como un riesgo físico para personal militar de Estados Unidos y agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), por lo que fueron derribados con armas láser.

El mayor Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, señaló que los cárteles utilizan cada vez más los drones para facilitar el tráfico ilegal de personas y realizar labores de vigilancia en la frontera.

Con este operativo, Estados Unidos refuerza el uso de sistemas de energía dirigida para responder a las amenazas aéreas en su frontera sur, mientras continúa desarrollando nuevas armas contra drones.