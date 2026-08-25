La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la alerta emitida por Estados Unidos sobre posibles amenazas en Mexicali, Baja California, para el martes 25 de agosto.

“Hubo una alerta de la posibilidad de un grupo delictivo ahí, no estaba asegurada, y con información de sus propias agencias la embajada de Estados Unidos emitió una alerta” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Desde la mañanera, aclaró que no existe confirmación de la presencia de grupos delictivos en en Mexicali, Baja California y que la advertencia se difundió con base en información de agencias estadounidenses.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum subrayó que el gobierno mexicano mantiene vigilancia permanente y coordinación con autoridades locales, mientras la embajada de Estados Unidos exhortó a evitar edificios gubernamentales en la capital bajacaliforniana.

“No hay algún tema en específico”: Sheinbaum descarta confirmación de grupos delictivos en Mexicali, Baja California

Claudia Sheinbaum compartió que el Gabinete de Seguridad está pendiente de la situación en Mexicali; sin embargo “no hay algún tema en específico” identificado en la entidad.

Asimismo, resaltó que no se tiene mayor información sobre el motivo de la alerta emitida por Estados Unidos para sus connacionales donde los exhorta a evitar edificios gubernamentales en Mexicali.

“No hay más información de qué pudiera ser esta alerta sino sencillamente de estar alerta y con vigilancia en Mexicali” Claudia Sheinbaum

Por su parte, la gobernadora de Baja California, Marina del Pila Ávila, destacó que se han activado operativos de seguridad en coordinación con los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de la ciudadanía y turistas.

“Los Rusos”, bajo sospecha por la alerta de Estados Unidos en Baja California

Se ha señalado a Los Rusos como los posibles responsables de la alerta de Estados Unidos por presuntas amenazas a edificios de gobierno; hasta el momento no se ha confirmado por autoridades.

De acuerdo con el periodista Luis Chaparro, agencias de inteligencia de Estados Unidos habrían interceptado una llamada entre integrantes de Los Rusos sobre un presunto ataque a edificios gubernamentales.

Este presunto ataque pretendería atacar instalaciones de la Policía Municipal y el edificio de la FGR en Mexicali este martes 25 de agosto.