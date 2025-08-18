Integrantes de cárteles del narcotráfico de México se estarían especializando en el manejo de drones en Ucrania.

Y es que voluntarios mexicanos que se suman Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, unidad militar compuesta por extranjeros, presuntamente estarían ligados con grupos del crimen organizado como Los Zetas.

Los cárteles mexicanos estarían buscando perfeccionar el manejo de drones y artillería.

Narcotráfico de México experiencia avanzada en guerra con drones

Una investigación de ‘Intelligence Online’, diario especializado en información de inteligencia global reporta que autoridades de Ucrania sospechan de mexicanos y colombianos inscritos en las academias del FPV (First-person view), o bien, en el manejo de drones kamikazes con vista en primera persona.

Por su parte, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México ya habría alertado al servicio de contrainteligencia SBU de Ucrania sobre la posible presencia de mercenarios mexicanos en la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania para adquirir experiencia avanzada el manejo de drones para la guerra y “no por convicción ideológica”.

Intelligence Online sugiere que los mexicanos se estarían sumando a la guerra en Ucrania para transmitir las habilidades adquiridas a las organizaciones del crimen organizado.

Los elementos de los cárteles del narcotráfico habrían sido detectados porque tanto mexicanos como colombianos muestran cierta “ obsesión” por aprender el uso de drones .

Estados Unidos teme un ataque con drones en su frontera con México, sería a manos del narcotráfico (Especial)

Detectan a ex militares mexicanos adiestrándose en manejo de drones en Ucrania

De acuerdo con el diario, militares mexicanos desertores del Cuerpo de Fuerzas Especiales de México (GAFE) se unieron a Los Zetas y actualmente se estarían entrenando en el manejo de drones en Ucrania.

Pero, ¿Por qué Ucrania? El país europeo se ha convertido en un foco mundial de entrenamiento táctico en guerra con drones a partir de la guerra con Rusia.

En Ucrania comenzó la formación integral sobre drones desde su fabricación artesanal hasta técnicas avanzadas como:

reconocimiento en tiempo real

dominio de configuraciones analógicas

camuflaje térmico

comprensión de técnicas de interferencia

vuelo a baja altitud

Y es que si bien estos centros de adiestramiento en el uso de drones estaban destinados exclusivamente para ucranianos, a raíz del conflicto bélico se abrió gradualmente a voluntarios extranjeros “considerados de confianza”.