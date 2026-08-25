Omar García Harfuch aseguró que no existe algún riesgo inminente para la población en Mexicali pese a la alerta de amenaza emitida por Estados Unidos.

A través de una ficha informativa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que no se han identificado elementos que confirmen la existencia de “un riesgo específico o inminente para la población” en Baja California.

De manera extraoficial se ha señalado que la alerta de Estados Unidos obedece a una presunta amenaza de ataque del grupo Los Rusos a instituciones en la capital de Baja California.

De forma preventiva, los tres niveles de gobierno han reforzado las acciones de patrullaje y vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali para responder ante cualquier eventualidad.

García Harfuch descarta riesgo en Mexicali por alerta de Estados Unidos

Omar García Harfuch descartó que exista un riesgo inminente en Mexicali ante la alerta de viaje emitida por Estados Unidos.

“Con relación a la alerta de seguridad emitida por el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana sobre una posible amenaza en Mexicali, Baja California, el Gabinete de Seguridad informa que, hasta el momento, las autoridades mexicanas no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población” Omar García Harfuch

Si bien el consulado de Estados Unidos en Tijuana llamó a sus connacionales a no visitar o acercarse a los edificios de gobierno en Mexicali, no se ha identificado ningún riesgo específico.

Asimismo, el secretario de Seguridad resaltó que se mantiene el intercambio de información con las autoridades estadounidenses para verificar cualquier indicio relacionado con la alerta.

“Se mantiene el intercambio de información con las autoridades de Estados Unidos para verificar y atender oportunamente cualquier indicio relacionado con esta alerta” Omar García Harfuch

En el mismo sentido, resaltó que de manera preventiva “las autoridades federales, estatales y municipales reforzaron las acciones de patrullaje y vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali”

Además, se cuenta con el personal, así como con las capacidades operativas y áreas especializadas de inteligencia e investigación “para responder de inmediato ante cualquier eventualidad”.

Gabinete de Seguridad (@GabSeguridadMX/X)

Alerta de Estados Unidos en Mexicali sería por Los Rusos

De manera extraoficial se ha señalado a Los Rusos como los posibles responsables de la alerta de Estados Unidos por presuntas amenazas a edificios de gobierno.

De acuerdo con el periodista Luis Chaparro, agencias de inteligencia de Estados Unidos habrían interceptado una llamada entre integrantes de Los Rusos sobre un presunto ataque a edificios gubernamentales como: