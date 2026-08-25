Estados Unidos emite alerta de viaje para Mexicali por amenaza; piden evitar edificios gubernamentales

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para Mexicali, Baja California, por una presunta amenaza para este martes 25 de agosto de 2026.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, piden a los ciudadanos de Estados Unidos evitar edificios gubernamentales, y buscar refugio en caso de posibles incidentes.

Estados Unidos suspende actividad diplomática en Mexicali tras emitir alerta por amenaza

Autoridades de Estados Unidos emitieron una alerta de viaje para Mexicali por amenaza, una disposición de carácter urgente para su personal consular y ciudadanos.

Mediante un aviso de carácter urgente, el gobierno determinó suspender temporalmente los traslados de sus funcionarios y detener toda actividad diplomática para el martes 25 de agosto.

La medida de seguridad responde a información clasificada que advierte de forma explícita sobre un riesgo inminente en la capital de Baja California.

Ante este complejo escenario de riesgo, las oficinas consulares aconsejaron a sus connacionales residentes o turistas extremar precauciones:

Evitar edificios gubernamentales en Mexicali

Buscar refugio en caso de un incidente

Notificar a amigos y familiares sobre su seguridad en Mexicali

Seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas

Monitorizar los medios locales

Mantenerse atento a su entorno

Pese al impacto de la medida, el Consulado de Estados Unidos en Tijuana evitó precisar la naturaleza de la presunta agresión detectada, así como los puntos vulnerables o el riesgo de grupos criminales en la zona.

Por su parte, el gobierno de Baja California no emitió una nota aclaratoria que permita conocer a los mexicanos si se trata de algún ejercicio conjunto o de un posible operativo por parte de fuerzas policiales locales.