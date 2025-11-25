Donald Trump tendría planeada una extensa llamada telefónica con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela; esto luego de anunciar una escalada en las operaciones de Estados Unidos en el Caribe.

Aunque de momento no hay una fecha para esta llamada entre Nicolás Maduro y Donald Trump, pues apenas se está planificando para que todo salga de acuerdo a lo planeado.

Donald Trump (AARON SCHWARTZ / POOL / EFE)

Donald Trump está analizando la llamada telefónica con Nicolás Maduro

Según Axios, citando a fuentes anónimas dentro del gobierno de Estados Unidos, fue el mismo Donald Trump quien le señaló a sus asesores que quería hablar con Nicolás Maduro.

Aunque los asesores de Donald Trump no dijeron mucho acerca de esta llamada a Nicolás Maduro, se confirmó que parece que será un hecho en el futuro, solo que aún no hay una fecha para realizarla.

Todo se mantiene en fase de planificación, a reservas también de que el presidente de Venezuela quiera tomar esta mencionada llamada con Donald Trump.

Pues esto entra dentro del plan de acción de Estados Unidos para con el país sudamericano, el cual podría escalar en los próximos meses; sin embargo, de momento se quiere llevar todo por la vía diplomática.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela (EFE)

Llamada de Donald Trump se dará luego de aumento en la tensión con gobierno de Nicolás Maduro

A muchos ha sorprendido que Donald Trump planee hablar con Nicolás Maduro, más cuando la tensión con el gobierno de Venezuela a aumentando tras las operaciones en el Caribe.

Sin olvidar que recientemente Donald Trump designó al Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera, mencionando que detrás de este se encuentra el propio Nicolás Maduro.

A estoy hay que señalar la advertencia que se lanzó a todos los aviones comerciales, para evitar pasar por el sur del Caribe o sobrevolar Venezuela, pues se trata de una zona potencialmente peligrosa.

Además esta nueva fase implicaría un despliegue militar más intenso en la región, así como una serie de operaciones encubiertas dentro del territorio venezolano, aunque sin aclarar más al respecto al ser información confidencial.