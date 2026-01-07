Es mentira. No hay planes de trasladar a Nicolás Maduro de Nueva York, donde actualmente se encuentra detenido, a Turquía, así lo indicó Erdogan.

Recep Tayyip Erdogan, Presidente de Turquía, desmintió que haya negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela para ofrecer un exilio en Turquía a Nicolás Maduro, de 63 años de edad.

“De eso no hay nada. No nos ha llegado información al respecto”, dijo este miércoles tras ofrecer un discurso en el Parlamento de Ankara.

La aclaración, dada a conocer por la agencia EFE, llega tras un reporte publicado en el periódico estadounidense Miami Herald en octubre del año pasado.

El cual indica que Washington se encontraba en negociaciones con la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y con el general retirado Miguel Rodríguez Torres, para que encabezar un gobierno de transición mientras Nicolás Maduro era exiliado a Turquía o Catar.

Tal información tomó fuerza luego de que The New York Times, el pasado fin de semana, asegurará que Nicolás Maduro rechazó un ultimátum del Donald Trump, de 79 años de edad, en el que se le pedía dejar la presidencia e irse a Turquía.

Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

Erdogan reprueba la acción militar de Estados Unidos contra Venezuela y Nicolás Maduro

Pese a tener una excelente relación con el Gobierno de Nicolás Maduro, Erdogan no se ha pronunciado sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela, lo que ha sido criticado por la oposición.

Ante esto, el Presidente de Turquía, de 71 años de edad, reprobó la operación aunque en términos generales.

El mandatario asegura que su gobierno no aprueba un acto que viola la ley internacional, vulnera la soberanía y viola las normas del derecho internacional.

Ya que usar la fuerza en lugar de la ley “son pasos arriesgados que inevitablemente derivan en complicaciones globales e inestabilidad”.

Actualmente, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores -de 69 años de edad-, están detenidos en Nueva York, en espera de un juicio por tráfico de drogas y posesión de armas.