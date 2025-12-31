El caso Richard Parias, migrante que fue detenido de forma violenta en Los Angeles, Estados Unidos, dio un nuevo vuelco que ha desatado la indignación tras la difusión de nuevos videos de los hechos.

Lo anterior debido a que en los nuevos videos captados por las cámaras corporales de los agentes del ICE, se muestran los momentos en los que dispararon en contra del migrante de origen mexicano.

Caso Richard Parias: revelan video de la violenta detención de agentes de ICE

El 22 de octubre de 2025, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), detuvieron en Los Angeles al migrante de origen mexicano, Richard Parias.

Sin embargo, durante los hechos los agentes del ICE dispararon contra el hombre, pues lo acusaron de intentar agredir a un agente y de embestir vehículos policiales durante el operativo.

A 2 meses de lo ocurrido, el caso Richard Parias dio un nuevo vuelco, debido a que se reveló un video captado por la cámara corporal de un agente en él, se observa la violenta actuación de los elementos.

Caso Richard Parias (Especial)

En el video que fue dado a conocer por la cadena de noticias, Telemundo, se puede ver que tras ser embestido por camionetas del ICE, Richard Parias exigió que se le explicara el motivo de su detención.

Pese a ello, ninguno de los agentes le aclaró los hechos y por el contrario, comenzaron a gritarle que se bajara del automóvil, le rompieron un cristal y le apuntaron con armas de fuego.

Ante la amenaza de los uniformados, el migrante mexicano insistió en pedir explicaciones y retó a los elementos a dispararle, por lo que uno de ellos accionó su arma de cargo y lo baleó en el brazo.

Así va el caso Richard Parias

Se debe resaltar que Richard Parias fue detenido el 22 de octubre de 2025 durante el operativo en Los Angeles del que resultó herido por impactos de arma de fuego realizados por los agentes de ICE.

Posteriormente, el migrante fue presentado ante autoridades federales en Estados Unidos, donde se le imputaron cargos por agredir a un agente y embestir patrullas al intentar escapar.

No obstante, el 29 de diciembre de 2025, un juez federal de distrito desestimó los cargos en su contra, señalando irregularidades procesales como incumplimiento de plazos y falta de entrega de pruebas clave.

Con esta resolución, Richard Parias quedó libre de las acusaciones federales, convirtiéndose su caso en un ejemplo de cuestionamiento al uso de fuerza y al manejo judicial en operativos migratorios.