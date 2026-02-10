En medio de la presión política y el bloqueo económico impulsado por Estados Unidos, este martes 10 de febrero habrá apagones masivos en Cuba, informó el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel.

Desde mediados de 2024, Cuba vive una crisis energética que ha afectado la economía, las comunicaciones, pero sobre todo la vida cotidiana de los ciudadanos de este país caribeño.

La medida asfixiante de Estados Unidos, como describe la situación el Gobierno cubano, hoy alcanzará su máximo histórico, informa la agencia EFE.

Cuba prevé apagón récord

Cuba experimentará cortes masivos de luz que afectarán a más del 64% de la población, una tasa récord según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

Este apagón masivo supera al registrado en Cuba el 31 de enero, el cual que afectó al 63%.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé una capacidad de generación de 1.134 megavatios (MW) y una máxima de 3.100 MW. durante la tarde-noche, horario con mayor demanda.

El déficit será de 1.966 MW y la afectación estimada alcanzará los 1.996 MW.

Complicando la situación, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio a causa de mantenimiento.

De acuerdo con expertos, esta crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector a manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Advierten sobre apagones masivos en Cuba (Ernesto Mastrascusa / EFE)

Cuba toma medidas para subsistir sin energía eléctrica

El diplomático, Bruno Rodríguez, aseguró que la “cruel agresión” de Estados Unidos no “doblegará la voluntad política de los cubanos”.

Por lo que se han endurecido medidas para subsistir, entre ellas:

Se interrumpió la venta minorista de diésel

Se raciona la de gasolina

Hay restricciones para la venta de combustible

Se cancelaron vuelos debido a que no hay combustible

Oficinas estatales, al igual que servicios públicos, han reajustado sus horarios a fin de atender lo esencial.

Se redujo la semana laboral, pasó a ser de cuatro días.

Reducción de servicios de autobuses y trenes entre provincias

Cierre temporal de establecimientos turísticos.

Clases educativas son más cortas

Universidades funcionan en modalidad semipresencial.