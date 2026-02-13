El 13 de febrero se registró un incendio en la refinería Ñico López de La Habana, la más antigua de Cuba y donde se descargaba el petroleo que enviaba México.

La refinería Ñico López se ubica en la Bahía de La Habana y la columna de humo negro era perceptible desde el otro lado del canal.

Se incendia refinería Ñico López de La Habana

La refinería Ñico López es una de las más antiguas de Cuba y solo cuenta con tres; hasta el momento las autoridades de Cuba no han revelado la causa del incendio.

Hasta el momento se desconoce si el fuego arrasó con los dispositivos de petroleo de la fábrica.

El incendio fue controlado y no hay registro de lesionados.

Incendio en refinería Ñico López en La Habana (YAMIL LAGE / AFP)

El pasado jueves 12 de febrero, dos buques de la Armada de México atracaron en esta zona para llevar ayudar humanitaria.

El incendio de la refinería Ñico López se registra en medio de una fuerte crisis energética tras el fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela y México.

La Ñico López fue nacionalizada en 1960 y tiene la capacidad procesar crudo nacional e importado, pero ha tenido problemas de infraestructura desde hace varios años.

Controlan incendio en refinería Ñico López de La Habana

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba confirmó que el incendio en la refinería Ñico López de La Habana ya había sido controlado.

“Controlado incendio que ocurrió esta tarde en uno de los almacenes ubicado en la refinería Ñico López. Se investiga la causa”, compartió la institución.

Autoridades cubanas ya investigan el origen del incendio en la refinería.

Cuba vive un desbasto de petróleo, así como combustible; la población enfrenta fallas eléctricas constantemente por las fallas en sus centrales termoeléctricas.

Además, Estados Unidos amenaza con aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba.