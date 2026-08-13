Adán Augusto López, senador de la bancada de Morena nuevamente calla ante los cuestionamientos de la prensa sobre su presunta colaboración con Estados Unidos.

Luego de Adán Augusto López fuera abordado por reporteros a su llegada al Senado de la República sobre la presunta colaboración con Estados Unidos y el estado de su visa, sin embargo, se limitó a responder con un “no doy declaración de nada”.

Incluso ante preguntas sobre si viajaría a Hidalgo, tras ser designado para coordinador de la cuarta circunscripción electoral de Morena en el estado rumbo a 2027, Adán Augusto López volvió a responder con sin ninguna declaración.

“No doy declaración de nada”, muchas gracias por las preguntas, pero no doy declaración de nada, de nada”. Adán Augusto López, senador de Morena

💥Adán Augusto evade cuestionamientos sobre su visa y colaboración con autoridades de EUA



El senador de @PartidoMorenaMx en el @senadomexicano, @adan_augusto, reapareció en el Senado; sin embargo, se abstuvo de dar declaraciones a los medios sobre si cuenta con visa para… pic.twitter.com/0aiTChHxJe — Político MX (@politicomx) August 12, 2026

Adán Augusto López en silencio tras señalamientos por presunta colaboración con Estados Unidos

Tras los señalamientos por presunta colaboración con Estados Unidos, el senador de la República por Morena, Adán Augusto López se ha mantenido en silencio, reiterando en varias ocasiones que no emitirá ninguna declaración al respecto.

Pues han sido varias las ocasiones en las que el senador, Adán Augusto López ha sido objeto de rumores que sugieren presunta colaboración e investigación por parte de agencias de Estados Unidos.

Lo que ha hecho hasta que a Adán Augusto López se le cuestione sobre el estado de su visa, pues para algunas es sospechoso que esta siga vigente en medio de otros dichos que hasta tenía ficha de aprehensión en Estados Unidos, la cual fue desmentida por el Departamento de Justicia y la ​Embajada estadounidense en México.