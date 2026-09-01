Otra vez Adán Augusto: lo captan viendo futbol durante sesión en el Senado

Adán Augusto López, senador de la bancada de Morena, fue captado otra vez mientras veía futbol durante una sesión oficial en el Senado.

Las imágenes fueron captadas en la sesión del lunes 31 de agosto de 2026 por la periodista Leti Robles de la Rosa, mientras Adán Augusto se encontraba revisando X en una tableta electrónica.

Captan a Adán Augusto López mientras veía futbol y navegaba en X durante la sesión del Senado

Durante la sesión para rendir protesta a los nuevos integrantes de la Mesa Directiva del Senado, Adán Augusto López fue captado nuevamente viendo un partido de futbol.

De acuerdo con las imágenes, el senador de Morena revisaba su cuenta de X en una tableta, cuando aparentemente se encontró la transmisión del partido Barcelona vs Rayo Vallecano por la jornada 3 de La Liga de España.

El encuentro, celebrado mientras tenía lugar la sesión en el Senado, terminó en un 5 a 3 en favor del que sería presuntamente el equipo favorito de Adán Augusto López; el Barcelona.

Y es que no solo es la segunda ocasión que el morenista es captado viendo futbol en el Senado, sino que es la segunda vez que ve un partido del equipo español durante su jornada laboral.

Esto toda vez que en la sesión legislativa del miércoles 1 de octubre de 2025, Adán Augusto López fue captado mientras veía el partido Barcelona vs PSG de la Champions League.

De acuerdo con Leti Robles de la Rosa, tras observar el partido el senador morenista continuó navegando por X, en donde analizó también publicaciones hechas por la propia periodista.