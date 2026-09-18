José Luis García Parra acusó a Simón Levy de haber intentado cometer extorsión y adueñarse de terrenos en Puebla, haciéndose pasar por representante de la empresa china Vessel Housing.

“Simón Levy se presentó como un representante y socio de la empresa Vessel Housing, que quería hacer inversiones en Puebla para una planta. Pidió tierra, lo que Simón Levy quería era robarse la tierra de los poblanos”. José Luis García Parra, Coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla

Aunque Simón Levy afirmó que el proyecto no se llevó a cabo porque le exigieron un millón de dólares para permitirlo, la propia empresa negó tener cualquier vínculo con él o planear operaciones en Puebla.

Simón Levy, ex subsecretario de Planeación Turística (Moisés Pablo Nava)

José Luis García Parra denuncia intento de fraude de Simón Levy en Puebla

Durante la emisión de Derecho de Réplica, conducida por José Luis García Parra, el funcionario reveló que Simón Levy se hizo pasar como representante de la empresa Vessel Housing.

Comentó que el empresario incluso se puso en contacto con el secretario de Desarrollo Económico, Víctor Gabriel, para solicitar un terreno con el fin de “construir la empresa”.

Sin embargo, cuando se le pidió a Simón Levy información y documentos que respaldaran el proyecto, dejó de responder, lo que puso en evidencia un posible fraude.

“Le pidió tierra al secretario de Desarrollo Económico para supuestamente instalar esa planta. Una vez que el secretario le dijo ‘a ver, necesitamos esta información, estos datos para revisar el proyecto’, no volvió a saber nunca más de él”. Simón Levy, empresario

Vessel Housing negó vínculos con Simón Levy y rechazó inversiones en Puebla

Según José Luis García Parra, pasaron meses sin saber de Simón Levy, hasta que finalmente reapareció en redes sociales para denunciar supuestas extorsiones contra él para permitir la operación de Vessel Housing.

El funcionario comentó que la propia empresa negó que Simón Levy fuera su representante o que tuviera planes de invertir en Puebla, lo que dejó al descubierto un intento de fraude.