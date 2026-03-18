Adán Augusto López, senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pide respeto a su persona y evita pronunciarse sobre los señalamientos que hay en su contra por supuestos nexos con el crimen organizado.

Durante un encuentro con reporteros en la Cámara de Senadores, Adán Augusto López afirmó que puede dialogar con la prensa, pero dejó claro que no hablará de política.

"Te platico lo que quieras, pero yo no doy declaraciones y no hablo sobre temas políticos” Adán Augusto López, senador de Morena

Aunque no especificó qué temas sí estaría dispuesto a abordar, el senador ha evitado posicionarse públicamente a semanas de haber dejado la coordinación de Morena en el Senado.

🔴"Respeten que a mí no me gusta andar dando declaraciones", dice el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández.



Así evitó responder si ha sido llamado a declarar por alguno de los casos en los que ha sido señalado.



Cuestionado sobre si el servicio público no obliga a… pic.twitter.com/nUkKEBckrF — Azucena Uresti (@azucenau) March 18, 2026

“No doy declaraciones, respeten mi decisión”: Adán Augusto López

En el mismo encuentro, Adán Augusto López reiteró su postura y pidió a los medios respetar su decisión de no emitir declaraciones.

El senador aseguró que respeta la libertad de expresión, pero insistió en que no le interesa ofrecer declaraciones, especialmente ante los señalamientos que lo vinculan con el grupo criminal La Barredora, presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las acusaciones han cobrado relevancia por el caso de Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de dicho grupo y quien también se desempeñó como secretario de Seguridad Pública durante la gestión de Adán Augusto López.

“Yo no doy declaraciones, entonces respeten mi decisión, así como yo respeto la libertad de ustedes de preguntar y cuestionar” Adán Augusto López, senador de Morena

El legislador negó tener vínculos con el crimen organizado y evitó responder otros temas relacionados con la agenda política nacional.

Adán Augusto López asegura que no está obligado a informar

En otro momento, el senador afirmó que, pese a ser servidor público, no considera que esté obligado a informar sobre sus actividades.

Aunque, señaló que quienes sí tengan esa responsabilidad deben cumplirla:

“Quienes tengan la obligación de informar a la ciudadanía, que lo hagan” Adán Augusto López, senador de Morena

Asimismo, evitó dar detalles sobre su futuro político tras dejar la coordinación de Morena en el Senado.

Cabe recordar que Adán Augusto López había señalado que su salida del cargo respondía a una decisión personal para recorrer el país y participar en el proceso electoral de 2027, donde se renovarán gubernaturas, municipios y otros cargos, pero tampoco aclaró si ese sería su destino final.