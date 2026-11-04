resarPese a advertir que aún es muy pronto para hablar de cambios, Marcelo Ebrard abrió la puerta a la posibilidad de aplicar ajustes al T-MEC luego de las elecciones en Estados Unidos.

El tratado (T-MEC) puede ser que cambie, pero es muy pronto para poderlo decir Marcelo Ebrard

Así lo declaró el titular de la Secretaría de Economía al señalar que es muy temprano para plantear el tema, pues resaltó que los cómputos electorales ni siquiera han concluido.

Sin embargo, Marcelo Ebrard sostuvo que a diferencia de los posibles ajustes al T-MEC, el tema de los aranceles está mucho más cerrado debido a que es un asunto de competencia presidencial.

Adelanta Ebrard posibles ajustes al T-MEC luego de las elecciones de Estados Unidos

El martes 3 de noviembre se celebraron elecciones de medio mandato de Estados Unidos en las que el Partido Demócrata recuperó el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

Ante ello, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard declaró que los cambios en el congreso de Estados Unidos podrían abrir la puerta a que se apliquen ajustes al T-MEC.

Cuestionado sobre el tema, el funcionario federal señaló que aún es muy pronto para hablar de dicha posibilidad, pues los resultados oficiales de las elecciones todavía no se han emitido.

Es muy pronto para decirlo porque todavía no acaba ni el cómputo, sabemos los números generales, pero todavía es muy pronto Marcelo Ebrard

Sin embargo, consideró que no se descarta la opción de realizar cambios en el T-MEC como parte del proceso de revisiones anuales que se estableció meses atrás.

Incluso, Marcelo Ebrard indicó que también cabe la posibilidad de aplicar algunas adiciones al tratado comercial, pero insistió en que todavía no es el momento adecuado para ello.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ve pocos cambios en los aranceles tras los resultados en las elecciones intermedias en Estados Unidos, aunque abrió la puerta a ajustes en el T-MEC. Más información en López-Dóriga Digital https://t.co/aybrqV5LoZ — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 4, 2026

Ebrard prevé complicaciones para reducir aranceles

Pese a que no descartó que exista alguna posibilidad de aplicar ajustes al T-MEC tras las elecciones de Estados Unidos, Marcelo Ebrard consideró que en el tema de los aranceles es distinto.

En torno a dicho punto, el secretario de Economía sostuvo que por un tema de “guía de interpretación”, la ventanaje oportunidad para reducir los aranceles se mantiene bastante cerrada.

Lo anterior debido a que dijo que la facultad de modificar la cuotas de exportación e importación no están en las manos del Congreso, sino del presidente Donald Trump.

Las facultades sobre aranceles corresponden o las tiene en buena medida el presidente, eso no cambia Marcelo Ebrard

En ese sentido, dijo que la mayor parte de la relación arancelaria no va a cambiar mucho, aunque insistió que el tratado sí puede ser que cambie luego de los comicios.