Pachuca vs Rayadas chocan en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-0 en el Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pachuca vs Rayadas: Pronóstico del partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Pachuca 1-0 Rayadas es el pronóstico del partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Pachuca 1-0 Rayadas.

Pachuca vs Rayadas: Posibles alineaciones del partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Rayadas, en la ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Pachuca

Portera: Esthefanny Barreras

Defensas: Kenti Robles, Yanin Madrid, Andrea Pereira y Jocelyn Orejel

Mediocampistas: Karla Nieto, Nina Nicosia y Mónica Ocampo

Delanteras: Charlyn Corral, Alice Soto y Nina Nicosia

Rayadas

Portería: Pamela Tajonar

Defensas: Alejandra Calderón, Rebeca Bernal, Merel van Dongen y Carol Cázares

Mediocampistas: Diana García, Jermaine Seoposenwe y Nicole Pérez

Delanteras: Lucía García, Christina Burkenroad y Myra Delgadillo

Pachuca vs Rayadas: A qué hora y dónde ver el partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Pachuca vs Rayadas chocan en la ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA. Miércoles 11 de noviembre a las 21 horas, por Fox One y Tubi.