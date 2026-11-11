Pachuca vs Rayadas chocan en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-0 en el Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pachuca vs Rayadas: Pronóstico del partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Pachuca 1-0 Rayadas es el pronóstico del partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Pachuca 1-0 Rayadas.
Pachuca vs Rayadas: Posibles alineaciones del partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Rayadas, en la ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Pachuca
- Portera: Esthefanny Barreras
- Defensas: Kenti Robles, Yanin Madrid, Andrea Pereira y Jocelyn Orejel
- Mediocampistas: Karla Nieto, Nina Nicosia y Mónica Ocampo
- Delanteras: Charlyn Corral, Alice Soto y Nina Nicosia
Rayadas
- Portería: Pamela Tajonar
- Defensas: Alejandra Calderón, Rebeca Bernal, Merel van Dongen y Carol Cázares
- Mediocampistas: Diana García, Jermaine Seoposenwe y Nicole Pérez
- Delanteras: Lucía García, Christina Burkenroad y Myra Delgadillo
Pachuca vs Rayadas: A qué hora y dónde ver el partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Pachuca vs Rayadas chocan en la ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA. Miércoles 11 de noviembre a las 21 horas, por Fox One y Tubi.
- Partido: Pachuca vs Rayadas
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Miércoles 11 de noviembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: Fox One y Tubi