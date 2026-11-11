Benny Emmanuel cuestionó en redes sociales la capacidad de organización que mostraron espectadores mexicanos durante la polémica por el doblaje de Wildwood.

El actor planteó que esa misma participación colectiva podría dirigirse contra los gobernantes, en un comentario que trasladó el debate cinematográfico hacia el terreno político en México.

Su mensaje llegó después de que la distribuidora Imagem Films confirmara una nueva versión de voces, tras las críticas al trabajo de varios creadores de contenido digitales.

Benny Emmanuel por el redoblaje de Wildwood (Captura de pantalla)

Wildwood tendrá un nuevo doblaje tras las críticas a los star talents

La controversia por el doblaje de Wildwood surgió por la participación de Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche, quienes prestaron sus voces a personajes principales de la producción animada.

Parte del público expresó inconformidad con la elección de estos star talents y promovió que la distribuidora reconsiderara el elenco de voces para la película.

Las quejas también se trasladaron a plataformas digitales, incluida Change.org, donde espectadores impulsaron peticiones públicas en línea para solicitar un redoblaje con actores profesionales.

Wildwood (Laika)

Ante la presión, Imagem Films México confirmó que la cinta contará con una nueva versión, aunque aclaró que la decisión no pretende desacreditar el trabajo anterior.

La distribuidora explicó que busca ofrecer una interpretación que permita al público conectar con las emociones que la historia, dirigida por Paul Feig, quiere transmitir.

Bajo el hashtag #ValoramosTodasLasVoces, la empresa reconoció las opiniones del público y agradeció a quienes participaron en el primer proceso del doblaje original de la película.