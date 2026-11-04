El presidente Donald Trump sufrió un fuerte revés en las elecciones intermedias de Estados Unidos, luego de que los primeros resultados electorales confirmaran su derrota en el Congreso.

Esto toda vez que los votos le otorgan la mayoría al Partido Demócrata sobre el partido de Donald Trump, al hacerse con más de la mitad de los escaños en el Senado.

Donald Trump pierde el Congreso; elecciones entregan mayoría a los demócratas

El martes 3 de noviembre de 2026 se llevaron a cabo las elecciones intermedias de Estados Unidos, en donde entre otras cosas en juego se encontraban 35 escaños en el Senado y las 435 curules de la Cámara de Representantes.

Puntualmente, las senadurías representan una tercera parte de los integrantes de la Cámara Alta, la cual se encuentra conformada por 100 asientos. Es decir, para obtener la mayoría se necesita contar con 51 curules.

De acuerdo con los primeros resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos, el partido de Donald Trump perdió al menos 6 escaños.

Esto entrega la mayoría al Partido Demócrata con más de la mitad necesaria de votos, quienes al ganar estos puestos se han hecho ya de 52 lugares en el Senado.

Senado de Estados Unidos (especial)

A ello se ha sumado la conformación de la Cámara de Representantes, con 435 lugares en juego, pues los demócratas también han obtenido la mayoría.

En esta representación se requieren 218 lugares para tener el control de la Cámara, situación que parece alejarse del partido de Trump.

Los resultados electorales apuntan a que el Partido Demócrata ha ganado más de 195 escaños, por apenas más de 115 de los republicanos.

Esto representa que se encuentran más cerca de obtener más de la mitad de la Cámara, por lo que el Partido Republicano ha perdido el control total del Congreso, lo que significa una fuerte derrota para Donald Trump.