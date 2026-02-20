Lex Wexner, CEO de Victoria’s Secret, que ha sido vinculado a Jeffrey Epstein y los delitos sexuales, declaró que nunca participó ni tuvo conocimiento de sus actividades ilícitas.

Durante su comparecencia, Wexner se calificó como “ingenuo, tonto y crédulo” por confiar en Jeffrey Epstein y lo acusó de robarle dinero a él y su familia cuando fue su asesor financiero.

Sin embargo, legisladores demócratas aseguraron que sin el apoyo de Lex Wexner “no habría” una isla o un avión para las actividades de tráfico sexual de menores y mujeres.

Por ello, aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Lex Wexner, CEO de Victoria’s Secret, como:

¿Quién es Lex Wexner?

¿Cuántos años tiene Lex Wexner?

¿Cuál es el signo zodiacal de Lex Wexner?

¿Lex Wexner tiene esposa?

¿Lex Wexner tiene hijos?

¿Qué estudió Lex Wexner?

¿Cuál es la trayectoria de Lex Wexner? y más

¿Quién es Lex Wexner?

Lex Wexner, cuyo nombre completo es Leslie Herbert Wexner, es un empresario estadounidense cofundador y presidente emérito de Bath & Body Works, Inc y CEO de Victoria’s Secret.

Recientemente se ha visto mayormente vinculado al caso Epstein por su relación financiera, pues, según demócratas, fue quien lo financió para lograr la riqueza que le permitió realizar diversos delitos sexuales y de tráfico de personas.

¿Cuántos años tiene Lex Wexner?

Lex Wexner nació el 8 de septiembre de 1937, por lo que actualmente tiene 90 años de edad

¿Cuál es el signo zodiacal de Lex Wexner?

Ya que Lex Wexner cumple años el 8 de septiembre, el CEO de Victoria’s Secrets nació bajo el signo zodiacal de Virgo.

Las personas con este signo son consideradas analíticas, perfeccionistas, organizadas y prácticas.

¿Lex Wexner tiene esposa?

Sí, Lex Wexner tiene esposa, se trata de Abigail Wexner de 64 años de edad, con quien contrajo matrimonio en 1993.

¿Lex Wexner tiene hijos?

Sí, Lex Wexner tiene un total de 4 hijos con su esposa Abigail, se trata de:

Sarah

Harry

Hannah

David

¿Qué estudió Lex Wexner?

Lex Wexner es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Estatal de Ohio; sin embargo, cuenta con títulos honorarios universitarios por:

Universidad Brandeis

Hebrew Union College

Universidad Hofstra; el Marietta College

Universidad Hebrea de Jerusalén

Seminario Teológico Judío de América

Universidad Estatal de Ohio

Universidad de Tel Aviv

Universidad Yeshiva

¿Cuál es la trayectoria de Lex Wexner?

Lex Wexner, CEO de Victoria’s Secret, también se ha desempeñado como director de otras empresas minoristas como:

Abercrombie & Fitch

La Senza

Asimismo, forma parte de la Sociedad John Harvard Fellows de la Universidad de Harvard y se desempeñó como profesor visitante en la Escuela de Gobierno de la misma universidad.