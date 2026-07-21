El fenómeno El Niño se extenderá hasta los primeros meses de 2027; intensificará las olas de calor en México y se intensificará con un calentamiento que podrían superar las 3 °C entre octubre y diciembre.

Los principales centros climáticos internacionales, incluido el Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI), han reforzado dicha hipótesis..

El que ya llaman “Super El Niño” histórico se convertiría -de forma potencial- en el evento más intenso del que se tenga registro.

Fenómeno El Niño (@WMO)

Alertan que fenómeno El Niño se extenderá hasta 2027 e intensificará olas de calor en México

De acuerdo con el monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), El Niño tiene una posibilidad de un 81% de alcanzar una intensidad fuerte en el trimestre octubre-diciembre 2026, extendiéndose al 2027.

Según el SMN el fenómeno se intensificará durante el invierno del hemisferio norte con un 63% de alcanzar la categoría “muy fuerte”.

En México, el fenómeno El Niño modificará los patrones de temperatura y lluvia, generando ondas de calor y también más precipitaciones.

El Niño y sus efectos en nuestro país serán de acuerdo con la región. Durante el invierno, podrían presentarse temperaturas bajas en el centro y norte de nuestro país.

Mientras que en primavera se plantea un escenario con temperaturas cálidas y menor humedad; en verano podría impactar en la canícula.

Cabe mencionar que El Niño también modificaría los ciclones al incrementar la presencia de dichos sistemas en el Océano Pacífico, sin embargo, su trayectoria se alejaría de costas mexicanas.