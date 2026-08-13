El fenómeno de El súper El Niño 2026 continúa fortaleciéndose y las nuevas proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglçes) elevan la preocupación por su posible intensidad durante los próximos meses.

“Se trata de un fenómeno verdaderamente extraordinario. Ya nos encontramos en niveles que igualan o superan los récords históricos, y se espera que las cifras se disparen” Daniel Swain, climatólogo de la Universidad de California,

De acuerdo con el pronóstico actualizado este jueves 13 de agosto de la NOAA, existe más de 90% de probabilidad de que El súper El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno del hemisferio norte 2026-2027.

El súper El Niño podría romper récords históricos, prevé la NOAA

Las condiciones del Pacífico ya muestran un calentamiento considerable, según reportó la NOAA con anomalías de temperatura superiores a 2 grados Celsius en el Pacífico ecuatorial oriental durante julio, mientras que el índice de El Niño 3.4 alcanzó 1.4 grados Celsius.

La agencia estima además que entre octubre y diciembre de 2026 existe 69% de probabilidad de que ocurra un evento histórico, con una intensidad superior a la registrada por fenómenos de El súper El Niño desde 1950; esto implicaría un valor RONI de al menos +2.5 grados Celsius.

Comportamiento de El Niño (Sistema Metereológico Nacional )

El fenómeno de El súper El Niño podría mantenerse hasta los primeros meses de 2027, con una probabilidad de 97% de persistir hasta el inicio de la primavera del hemisferio norte.

Aunque un El Niño más intenso aumenta la posibilidad de impactos climáticos importantes, NOAA advierte que su fuerza no determina por sí sola qué condiciones específicas se presentarán en cada región.

El fenómeno de El súper El Niño puede modificar los patrones de lluvia, temperatura y actividad de ciclones tropicales, por lo que sus efectos podrían sentirse en distintas partes del mundo durante los próximos meses.