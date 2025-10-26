La policía francesa anunció que ya detuvieron a dos hombres por el robo de joyas en el museo del Louvre en París.

De acuerdo con las autoridades francesas, se sospecha que ambos formaron parte del comando de cuatro individuos que robaron el museo del Louvre.

El botín que se llevaron los criminales data de ocho joyas de la corona de Francia de un valor estimado en más de 100 millones de dólares.

Ya tenían antecedentes penales los dos detenidos por el robo de joyas del museo del Louvre

En más detalles del robo al museo del Louvre, la fiscal de París, Laure Beccuau, indicó que las detenciones se realizaron el sábado por la noche.

“Uno de los hombres arrestados estaba a punto de salir del país” desde el aeropuerto París Charles de Gaulle, indicó.

El sospechoso se disponía a abordar un vuelo con destino a Argelia. El segundo fue detenido poco después en la región parisina, según el diario Le Parisien.

Ambos fueron puestos bajo custodia policial por robo en banda organizada y asociación criminal.

Beccuau lamentó que se haya hecho pública la noticia de las detenciones, advirtiendo que “solo puede entorpecer el trabajo de los 100 investigadores movilizados para recuperar las joyas robadas y encontrar a todos los implicados”.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, también pidió discreción, aunque felicitó en X a los investigadores “que trabajaron sin descanso”.

Además, ambos hombres, estaban en el radar de la policía por antecedentes de robos, según indicó el medio Le Parisien.

Por otra parte, Laurence des Cars, directora del Louvre admitió que los ladrones aprovecharon un punto ciego en el sistema de vigilancia de los muros exteriores del museo.

Sin embargo Beccuau señaló que cámaras de seguridad públicas y privadas permitieron a los investigadores seguir el rastro de los ladrones “en París y en regiones cercanas”.

Los investigadores también hallaron muestras de ADN y huellas dactilares en el lugar del crimen, gracias a objetos abandonados por los ladrones durante la fuga; como guantes, un chaleco reflectante, un soplete y herramientas eléctricas.