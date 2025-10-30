Bajo estos delitos se dictó prisión provisional a los dos sospechosos del robo al Louvre, quienes también admitieron participar en los hechos como reveló la fiscal parisina.

El domingo 19 de octubre, se reportó el robo al museo del Louvre, en París, Francia, más específicamente, la galería de piedras preciosas equivalentes a 88 millones de euros.

Las investigaciones de parte de los detectives, entre ellos Arthur Brand, derivaron en la detención de dos hombres identificados como Ayed Ghelamallah y Niakate Abdoulaye.

Sospechosos detenidos se quedarán en prisión provisional por robo al Louvre

Por robo en grupo organizado y asociación de criminales para cometer un delito , los dos sospechosos detenidos por el asalto al Louvre recibieron prisión provisional, de parte de un juez de instrucción.

Para medios y mediante comunicado, la fiscal de París, Laure Beccuau dio a conocer que los dos sospechosos fueron presentados ante un juez, a quien admitieron su parcial participación en el museo.

Sin embargo, ambos sospechosos también habrían dejado al menos 150 muestras de ADN en la escena del robo al Louvre, que tras realizarlo, escaparon en motocicletas que cambiaron por un vehículo.

Los detectives todavía están en búsqueda de dos personas más, sin embargo, tampoco descartan que el grupo sea más numeroso, aunque rechazan complicidad dentro del museo dirigido por Laurence des Cars.

Referente a las joyas, la fiscal descartó tener información sobre su paradero, aunque aseveró que tendría esperanza de encontrarlas a diez días del robo al Louvre.