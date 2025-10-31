Sigue la búsqueda de las joyas, tal como informó la fiscal de París al revelar los avances de la investigación del robo al Louvre; afirmó que hay cinco nuevos detenidos.

El pasado domingo 19 de octubre, el museo del Louvre en París sufrió un robo que derivó en la pérdida de 88 millones de euros en joyas, por el cual ya había dos detenidos que recibieron prisión provisional.

Sin embargo, tal como habían mencionado, los investigadores a cargo de la investigación, como Arthur Brand, pensaban que en el robo al Louvre estarían involucradas varias personas.

Hay más detenidos por robo al Louvre, confirman autoridades; joyas siguen desaparecidas

Tal como dio a conocer la fiscal Laure Beccuau, hay nuevos detenidos por el robo al Louvre, lo que deriva en siete sospechosos, identificados por su ADN; sin embargo, no proporcionó sus identidades.

Acorde con medios franceses, cuatro de los cinco detenidos iban de camino a un partido de futbol y se sospecha que uno sería conductor de las motocicletas en las que huyeron.

Asimismo, explicó que cuatro de los detenidos podrían estar relacionados con los hechos, mientras que el quinto formaría parte del cuarteto que ingresó al museo Louvre, exactamente a la Galería de Apolo.

Sin embargo, la fiscal aceptó que las joyas siguen desaparecidas, ya que no estaban en el poder de los cinco detenidos tras los operativos que se llevan a cabo en París y Seine-Saint-Denis.

Fiscal de París, Laure Beccuau dio a conocer la detención de 5 personas por robo al Louvre (Emma Da Silva / AP)

Pese a esto, señaló tener esperanza de recuperar las joyas, por las cuales hizo un llamado a que sean devueltas, ya que al estar boletinadas son invendibles y quien lo intente será culpable.

Robo al Louvre: Se revelan detalles de lo ocurrido en la Galería de Apolo

Por otra parte, la fiscal francesa reveló detalles sobre el robo al Louvre, el cual habría ocurrido en ocho minutos, como que el montacargas utilizado en el Louvre también fue robado.

Su dueño habría sido contratado para una mudanza en la localidad de Louvre el 10 de octubre y al llegar, dos hombres lo emboscaron y le robaron el camión.

El mismo fue encontrado en la fachada del museo, bajo el balcón por el que entraron y que acorde con su directora, Laurence des Cars, sólo tenía una cámara mal orientada.