Los Panteras Rosases son la banda criminal acusada de robar joyas del museo del Louvre en París, Francia.

Esta banda criminal de joyas fue una de las más buscadas en Europa durante varios años; con el reciente robo del museo del Louvre, revivió su popularidad.

El pasado 19 de octubre, un robo en tan sólo minutos sorprendió a la comunidad del arte al rededor del mundo, debido a que al menos cuatro hombres se llevaron ocho joyas de la corona de Francia de un valor estimado en más de 100 millones de dólares del museo del Louvre.

Ahora, se cree que esta banda podría estar detrás del robo, aunque recientemente las autoridades francesas ya detuvieron a dos personas por este crimen, de las que no se sabe si están involucradas con Los Panteras Rosas o no.

Robo en el museo del Louvre, París (DIMITAR DILKOFF / AFP)

Los Panteras Rosas, banda criminal que recuerdan tras el robo del museo del Louvre

Esta banda criminal fue compuesta principalmente por exmilitares de los Balcanes de países como Serbia, Montenegro, Bosnia, Croacia, que participaron en las guerras yugoslavas de 1991 a 2001.

Su curioso nombre viene de la Interpol en el año 2007, refiriéndose a la película La Pantera Rosa de 1963.

Este nombre surgió tras un robo en Londres en 2003 donde se encontró un diamante robado dentro de un bote de crema facial, imitando una escena de la película.

Aunque llevan varios años fuera de la escena de los robos, estuvieron vigentes principalmente durante la primera década de los 2000.

Década en la que ejecutaron robos en ciudades como Londres, Tokio y Cannes .

Estiman que han robado joyas por un valor total de entre 300 y 500 millones de dólares a lo largo de dos décadas.

Fueron recordados tras el robo del museo del Louvre porque sus asaltos se caracterizaban por ser rápidos, ya que buscaban que no duraban más de dos minutos.

Además de que eran altamente planificados, con vigilancia, control de tiempos y hasta disfraces; al ser militares, poseían el entrenamiento suficiente como para enfrentarse con la policía.

Museo de Louvre, Francia (Michael Fousert / Unsplash)

De momento, se sabe que el factor tiempo les jugó en contra porque la banda perdía a sus miembros más veteranos.

Después, la Interpol creó la comisión “The Pink Panther Project” para capturarlos . Uno de sus miembros el montenegrino Zvjezdan Begic, fue detenido en 2021 en Buenos Aires, Argentina.

Por ahora no hay reportes oficiales de las autoridades de Francia que confirmen que la banda criminal de Los Panteras Rosas esté involucrada con el robo del museo del Louvre, que se mantiene bajo investigación.