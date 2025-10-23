Tras el robo del pasado domingo, el museo de Louvre reabrió sus puertas el miércoles 22 de octubre para que cientos de personas admiraran el arte expuesto en cada una de sus salas.

Desde las 9 de la mañana, una larga fila de personas esperaba para tener acceso al museo de Louvre, ubicado en París.

Su reapertura parecía uno de los suceso más esperados en los últimos días; sin embargo, no siempre las cosas son como parecen.

Personas aseguran que las visitas a la pirámide de Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, han caído, al menos, un 80% tras el robo que tuvo lugar a plena luz del día.

A través de la plataforma reddit, una usuaria exhibe la triste realidad: “Sí, conté como 100 personas todo el día en el Louvre, el museo más visitado del planeta Tierra”.

Otros usuarios aseguraron que en los últimos meses, previo al escandaloso suceso, las visitas fueron disminuyendo, quizá por la muerte del Papa Francisco, que tuvo lugar el pasado mes de abril.

Aseguran que visitas al museo de Louvre han disminuido (Reddit)

Museo de Louvre reabre sus puertas pero no todas sus salas

Más que joyas valiosas, en 7 minutos, París perdió gran parte de su historia y aún así el museo de Louvre se mantiene en pie.

Sin embargo, aunque el museo de Louvre ha reabierto sus puertas, la sala Galería de Apolo, permanecerá cerrada por tiempo indefinido ya que fue ahí donde ocurrió el robo.

Cuatro personas con ayuda de un camioneta equipada con montacargas, rompieron una ventana y destruyeron vitrinas, además de robarse 8 joyas valuadas en millones de euros, algo que no se repone a la brevedad pese a que hay avances significativos en la investigación.

Cabe mencionar que, de acuerdo con visitantes, la mayor atracción del museo Louvre, es el cuadro de la Mona Lisa.