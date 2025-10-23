El pasado 19 de octubre se cometió el robo más sonado, el cual se llevó a cabo en el museo del Louvre de París.

A plena luz del día, ladrones hurtaron joyas históricas valoradas en 88 millones de euros (más de 1,879 millones de pesos mexicanos).

Pese a que este hecho no es motivo de risa, cibernautas se las han ingeniado para darle un giro a este robo que parece de película.

En redes sociales comenzó a circular la fotografía de un hombre atractivo, quien dicen es uno de los detectives que están a cargo del caso que estaría por resolverse.

Y es que el hombre de sombrero fedora, chaleco café y abrigo negro que aparece en la imagen que también cuenta con un equipo de policías, sería tan inteligente que no dudan en que pronto dará con el paradero de los amantes de lo ajeno.

Pero, ¿quién es él y es verdad que está investigando el robo al museo de Louvre?

Causa confusión supuesto detective del robo al museo de Louvre (@lagunga_chunga / Red Social X)

Esta es la historia real detrás del hombre de la foto del presunto detective del Louvre

Luego de que la escritora y vicepresidenta de Riesgos Estratégicos, Melissa Chen, de 40 años de edad, publicara la foto del detective guapo que supuestamente está a cargo del robo al Museo de Louvre, la confusión llegó.

Esto porque aseguró que la imagen del elegante hombre no era productor de la Inteligencia Artificial.

“Imagen real (¡no IA!) de un detective francés trabajando en el caso de las Joyas de la Corona Francesa, robadas del Louvre ,en un descarado robo a plena luz del día. Parece que está fumando incluso sin un cigarrillo en la mano, pero seguro que todo lo que sabes de la vida te dice a gritos: ¡este caso está oficialmente arruinado! Para resolverlo, necesitamos a un detective sin afeitar, con sobrepeso y demacrado, en pleno divorcio. Un alcohólico funcional al que el resto del departamento odia .Nunca lo resolveremos con un detective que lleva un sombrero fedora de verdad, sin ironía.” Melissa Chen

Actual shot (not AI!) of a French detective working the case of the French Crown Jewels that were stolen from the Louvre in a brazen daylight robbery.



Somehow he looks like he’s smoking even without a cigarette in his hand, but surely everything you know about life is screaming… pic.twitter.com/YaaoGbzSjE — Melissa Chen (@MsMelChen) October 22, 2025

Sus palabras fueron réplicas por mucha gente, pero nada de esto es verdad.

El hombre en la foto no es ningún detective, ni si quiera está involucrado con el caso.

Se trata de un transeúnte bien vestido que pasaba cerca del museo ultrajado cuando alguien tomó la fotografía que se encargaron de viralizar en redes sociales.