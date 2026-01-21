Pese a que planteó un par de condiciones, Vladimir Putin abrió la posibilidad de respaldar el plan de paz de Donald Trump para Gaza con la donación de mil millones de dólares.

“Podríamos aportar mil millones de dólares a la Junta de Paz (...) podrían usarse para reconstruir los territorios que sufrieron durante las hostilidades” Vladimir Putin

Putin apoyaría el plan de paz de Trump para Gaza con donativo de mil millones de dólares

Durante una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia en Moscú, el presidente Vladimir Putin dijo que está dispuesto a respaldar el plan de paz de Trump para Gaza, pero bajo un par de condiciones:

El dinero a donarse se obtendría por medio de los activos rusos congelados por el bloque de Occidente y el gobierno de Estados Unidos

El apoyo económico solo se entregaría en caso de que a Rusia se le garantice un lugar en la Junta de Paz en Gaza

Sobre ello, el mandatario explicó que los mil millones de dólares que podrían entregar, se obtendrían de los activos rusos que dijo, fueron congelados durante el gobierno de Joe Biden y de parte del bloque Occidental.

Además, Putin explicó que pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso analizar la propuesta de sumarse al plan de paz que impulsa el presidente de Estados Unidos y coordine la posición con sus aliados.

JUST IN: 🇷🇺🇺🇸 President Putin says Russia is ready to contribute $1 billion to President Trump's "Board of Peace." pic.twitter.com/AGbLcyaW0W — BRICS News (@BRICSinfo) January 21, 2026

Trump anuncia conformación de una junta de paz para Gaza; invita a sumarse con costosa membresía

El presidente Donald Trump anunció en la conformación de una junta de paz para Gaza e invitó a los países interesados a obtener un asiento en el consejo mediante el pago de mil millones de dólares.

El planteamiento fue presentado como condición de membresía, ante lo cual Pakistán confirmó su interés de sumarse y evaluó cubrir la cifra, mientras Vladimir Putin ofreció hacerlo con activos rusos congelados en Occidente.

Donald Trump creará junta de paz por Gaza (Yazmin Betancourt )

Israel también aceptó integrarse pese a la orden de arresto internacional contra Benjamin Netanyahu, destacando la relevancia estratégica del organismo en la reconstrucción de Gaza.

Diplomáticos y analistas han cuestionado el modelo financiero, pues adviertien que la exigencia de mil millones de dólares por asiento podría interpretarse como monetización de la paz y competencia con la ONU.