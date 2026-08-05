Las defensas antimisiles de Estados Unidos estarían a la baja, ya que habrían agotado casi el 80%, así como otras armas, consecuencia de la guerra con Irán.
De acuerdo con lo dado a conocer de manera extraoficial, las reservas se vieron afectadas por la guerra con Irán que, pese a señalamientos de Donald Trump, sus Fuerzas Armadas no ven fin.
Al momento, el Departamento de Guerra de Estados Unidos no ha confirmado dicho señalamiento; sin embargo, aprobó una inversión de millonaria para reforzar su armamento.
Estados Unidos habría agotado casi el 80% de sus defensas antimisiles
El medio CNN dio a conocer que Estados Unidos estaría por agotar sus defensas antimisiles, ya que habría gastado casi el 80%, según distintas fuentes militares.
Dichos altos mandos estarían advirtiendo al Pentágono la baja en las reservas, ya que se habrían gastado la mitad de interceptores Patriot, que antes de la guerra oscilaban en 2 mil 200.
Asimismo, los misiles THAAD estarían en su última quinta parte, lo que ha provocado preocupación no sólo a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, también de otros países.
Esto lo reiteró un informe del Center for Strategic and International Studies (CSIS), referente a un riesgo en la defensa de Estados Unidos en ataques de Irán.
Debido a que varias naciones son dependientes de la defensa antimisiles de Estados Unidos que, se reitera, no han dado a conocer información sobre su armamento.
A esta merma en las defensas antimisiles de Estados Unidos se sumarían otras armas de largo alcance y de alta precisión.
Estados Unidos anunció fabricación de armamento y misiles con inversión millonaria
El pasado 31 de julio, el Departamento de Guerra anunció una inversión por 120 mil millones de dólares para reforzar la capacidad militar mediante nuevos contratos.
En ese momento se anunció que incrementarían la defensa antimisiles con la fabricación de Patriot, además de que se construirían submarinos nucleares.
Esto bajo el argumento de fortalecer la cadena de suministro y mejorar que la preparación de las Fuerzas Armadas, sin mencionar una posible falta de suministros.