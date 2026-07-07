El gobierno de Venezuela actualizó el balance de muertos, heridos y daños en el país tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio. La cifra de personas fallecidas habría aumentado a 2 mil 535.

Reportes señalan que, en las labores de rescate, participan más de 29 mil efectivos, 27 mil 930 voluntarios y 4 mil 338 elementos internacionales, quienes continúan con la búsqueda en las zonas afectadas.

Actualizan balance de muertos, heridos y daños tras terremotos en Venezuela

A 12 días de los devastadores terremotos en Venezuela, se actualizó la cifra de muertos y heridos, así como los daños que ha dejado este desastre:

3 mil 535 muertos

16 mil 740 heridos

17 mil 854 personas sin vivienda

856 edificios afectados

190 edificios colapsados

El nuevo reporte de Venezuela tras los terremotos: muertos, heridos y daños (Ariana Cubillos / AP Photo/Ariana Cubillos)

Aunado a esta cifras, el gobierno de Venezuela destacó que se han atendido a 86 mil 794 familias afectadas y se ha logrado el rescate de 6 mil 462 personas entre los escombros; aún hay mas de 40 mil desaparecidos.

Las autoridades informaron que, como parte de la respuesta humanitaria, se han distribuido 9 mil 603 toneladas de alimentos, más de 8.1 millones de litros de agua potable y se han instalado 82 campamentos temporales.

Cabe mencionar que continúan las labores de rescate en el norte de Venezuela, especialmente en La Guaira, pues fue la zona más afectada por los terremotos y en dónde hay miles de desaparecidos.

Aunque las posibilidades de encontrar más sobrevivientes disminuyen con el paso de los días, las autoridades mantienen activos los operativos de búsqueda y asistencia.