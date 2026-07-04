Tras un doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 ocurrido a finales de junio de 2026 en Venezuela, el balance oficial ascendió a 2.954 fallecidos y más de 16.500 heridos.

La búsqueda de desaparecidos continúa bajo condiciones críticas y con esperanzas limitadas de hallar más sobrevivientes, luego de que las autoridades informaran sobre 856 edificios afectados y al menos 190 estructuras que colapsaron por completo.

Asciende a 2.954 el número de personas fallecidas y 16.592 heridos tras los terremotos en Venezuela

Al 4 de julio, la cifra oficial de muertos tras los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio ha ascendido a 2.954 personas.

Terremotos en Venezuela (Javier Campos / AP Photo/Javier Campos)

Este balance fue proporcionado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien también informó que el número de heridos se ha elevado a 16.592.

El número de muertos ha mostrado un incremento constante a medida que avanzan las labores de remoción de escombros y evaluación de daños.

A diez días del desastre, el gobierno venezolano admite que las probabilidades de encontrar sobrevivientes bajo los edificios colapsados son mínimas.

Hasta la fecha, se ha logrado el rescate de 6.462 personas con vida.

La región de La Guaira, en la costa norte y vecina de Caracas, ha sido el epicentro de la devastación, concentrando gran parte de las pérdidas humanas debido al colapso total de 190 edificios.

Aunque las cifras oficiales de desaparecidos no se actualizan con frecuencia, plataformas de la sociedad civil y la oposición registran más de 39.000 personas con paradero desconocido o “por localizar”.

Además del costo humano directo, las autoridades reportan que más de 15.000 personas han quedado sin vivienda, lo que ha llevado a la habilitación de unos 80 campamentos transitorios para atender la crisis humanitaria resultante.

¿Cuál es la situación de Venezuela tras los terremotos del 24 de junio?

La situación actual en Venezuela, diez días después de los terremotos, es de una emergencia humanitaria crítica, con un balance de víctimas que sigue en aumento y una devastación material sin precedentes en la historia reciente del país.

Persisten graves fallas en las telecomunicaciones y la infraestructura vial. Se realizan trabajos urgentes de asfaltado y recuperación de puentes en sectores como Caraballeda.

El aeropuerto principal (Maiquetía) sufrió daños severos y opera solo de forma parcial.

La OMS y la OPS advierten sobre un alto riesgo de brotes de enfermedades como el sarampión en los refugios, debido a la baja cobertura de vacunación previa en el país.

Equipos de 33 países y más de 3.200 rescatistas internacionales se han desplegado en el territorio. Venezuela ha recibido más de 1.200 toneladas de ayuda humanitaria de países como Uruguay, Ecuador, Perú, China, Brasil y España.

El Ministerio de Educación anunció que las clases se reanudarán el lunes 6 de julio solo en las zonas que no fueron afectadas, mientras que en las áreas golpeadas por los sismos la suspensión se mantiene.

El costo de los daños materiales se estima preliminarmente en 6.700 millones de dólares, lo que representa la mayor emergencia natural en la historia de Venezuela.